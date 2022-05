Week-end à Laval, capitale française du lait

Laval a longtemps servi de point de passage entre Paris et la Bretagne. Aujourd'hui encore, les Français filent vers l'Ouest sans s'y arrêter. Pourtant, Laval vaut bien une halte. Pour découvrir le cœur de cette ville, nous empruntons son artère principale : la rivière de la Mayenne. Depuis l'eau, les arches des ponts dévoilent un panorama unique. Le club de kayak propose des sorties pour découvrir le patrimoine de la ville et la place centrale de la Mayenne dans son développement. La ville de Laval est née avec la fondation de son château au XIe siècle. Le sommet de sa tour est notre premier incontournable. On y trouve un chef d’œuvre de charpenterie tout en bois de chêne qui date du XIIIe siècle. En partant, nous faisons un détour dans l'aile du château dédié aux arts naïfs et singuliers. Parmi des œuvres inclassables, nous découvrons les toiles du douanier Rousseau. A Laval, tous les amateurs de sport au grand air se retrouvent sur le chemin de halage. En quelques coups de pédales, nous voilà en pleine nature. Découvrez tous les bons plans pour passer un week-end inoubliable dans cette ville pleine de surprises. TF1 | Reportage M. Giraud, R. Hellec