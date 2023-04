Week-end à Leipzig, une ville à l’histoire chahutée mais passionnante

Au XXe siècle, Leipzig est une ville industrielle. Ici, les usines et leurs cheminées sont restées debout après leur fermeture. C’est le cas de l'immense Spinnerei, qui a été sauvé par un collectif d’artistes. Dans cette ambiance post-industrielle, on peut même dormir pour une centaine d’euros la nuit. Mais cette ville ne se résume pas à son passé industriel. Cette professeur de français et guide occasionnelle a vécu toute la renaissance de Leipzig. Parmi les symboles de ce renouveau : les très nombreux passages couverts. Depuis 500 ans, la ville accueille les plus importantes foires d’Allemagne. De nombreux commerçants s’y sont installés et les touristes affluent désormais. En photographiant un bâtiment, ne vous étonnez pas d’y entendre de la musique classique. Richard Wagner est né à Leipzig et Johann Sebastian Bach y a vécu les 25 dernières années de sa vie. Depuis, la ville est devenue une référence. Les mélomanes viennent de toute l’Europe, notamment pour vivre un concert de la Gewandhouse. TF1 | Reportage V. Dietsch, L. Claudepierre, A. Jurquet