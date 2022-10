Week-end à Liège : à la découverte de la cité ardente

Nous commençons ce week-end avec un défi de taille, celui de gravir la montagne de Bueren et ses 374 marches. Un chemin permet de relier la citadelle au centre-ville. Autant vous le dire, mieux vaut être en forme. Mais arrivé au sommet, la vue sur Liège traversé par la Meuse et entouré de collines, est une récompense. La cathédrale Saint-Paul est un lieu incontournable. C'est l'un des sept édifices religieux de la ville, et le plus imposant. Quand nous entrons à l'intérieur, nous pourrions rester dans la nef pour admirer les vitraux du XVIe siècle, ou bien une statue du diable, rarement représentée dans une église. Mais Julien Maquet, conservateur du Trésor, nous emmène tout en haut de l'église, dans un endroit plus impressionnant. À 23 mètres, nous voilà dans les combles. Le lieu est exceptionnellement ouvert au public. La charpente est constituée de chêne. En y prêtant attention, on constate deux méthodes de construction : un assemblage en X, plus ancien, et un autre en T, construit 80 ans plus tard. Les techniques à l'époque évoluaient très vite. Julien nous réserve un dernier cadeau, une vue sur le centre-ville et ses églises. TF1 | Reportage V. Lamhaut , B. Agirbas