Week-end à l'Île d'Oléron, un territoire lumineux façonné par la mer et le sel

Cernée par l'océan, parsemée de marais et baignée de soleil, la deuxième plus grande île de l'Hexagone reste sauvage et traditionnelle. Pour commencer notre week-end, rien de tel qu'une balade en Méhari, une voiture de tourisme historique. Avec ses petites roues à l'ancienne et ses couleurs vives, c'est presque une voiture de plage qu'on peut louer à la journée pour sillonner l'île de long en large. La découverte des marais et du littoral revient à plonger dans l'une des histoires de l'île : l'incontournable ostréiculture. Sur la côte nord, Fort-Royer est un musée vivant de la culture ostréicole. Cet ancien village de travail est restauré patiemment depuis des années. Pour notre bon plan, nous allons prendre la direction du marais, le long des chenaux, il y a un restaurant rustique et authentique. La patronne, ostréicultrice, accommode les produits du marais dans sa cuisine, comme la salicorne. Une plante vendue en bocaux à la cabane et utilisée en cuisine par Nadia Quillet dans le restaurant "Les Marais de Salamine". TF1 | Reportage E. Braem, C. Brousseau, C. Devaux