Week-end à Liverpool, fief des Beatles

Ses extravagantes façades témoignent de sa richesse passée. A l'Ouest de l'Angleterre se découvre Liverpool, ville portuaire. Elle a longtemps tiré profit de sa proximité avec la mer pour se développer. Tourisme, architecture, sport culture... à l'image de son bateau coloré, Liverpool est vibrante et surtout surprenante. En visitant la ville de plus près, il faut tout de suite choisir entre les deux religions. Nous décidons de suivre les pas de quatre garçons dans le vent : les Beatles, des incontournables. Le pèlerinage sur le lieu de vie de John, Paul, Ringo et George coûte 23 euros. Ensuite, quittons le bus magique des Beatles pour un autre de couleur rouge. Stationné sur les Docks historiques de Liverpool, il attire notre regard et ici, on vient pour manger. Nous suivons ensuite un guide local pour un parcours insolite. Il nous emmène dans un parking où s'offre le tout premier Dock commercial de Liverpool. Par ailleurs, dans cette ville, ce n'est pas l'eau qui secoue, mais le rock'n'roll, encore et toujours. TF1 | Reportage E. Stern, L. Barbazanges