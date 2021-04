Week-end à Ljubljana, la ville où la sérénité est contagieuse

Ljubljana, c'est d'abord un parfum de dolce vita. L'Italie est toute proche, la frontière est à une petite heure de route. Mais le décor, lui, fait plutôt penser à l'Autriche. Longtemps, la Slovénie a fait partie de l'Empire ottoman austro-hongrois avant de devenir yougoslave après la guerre. A Ljubljana, pas de gondoles mais des canoës pour découvrir la ville. Il y a également le kavalir, un mini-bus électrique qui sillonne le centre-ville et ce, gratuitement. A bord, nous rencontrons Urban Soban, notre guide passionné par les ponts. Et il y en a 17 dans la ville. L'un d'entre eux nous mène tout droit au marché où les produits sont ultra frais. Ljubljana est en effet une petite capitale au milieu des champs. A midi, nous testons la saucisse de Carniole, une spécialité à base de porc et d'ail, à déguster fumante. La nuit, nous allons la passer dans une ancienne prison transformée en auberge de jeunesse. Enfin, le lendemain matin, cap sur Izola, à une heure de route de Ljubljana, pour découvrir le charme de la côte slovène.