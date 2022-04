Week-end à Loches, une ville royale

Un week-end à Loches, c’est un voyage entre Moyen Âge et Renaissance. Avec son donjon millénaire, la Cité Royale a de quoi vous surprendre. Soyez prêts à croiser une marquise en robe d’époque et à vous régaler de spécialités tourangelles. Notre immersion dans l’histoire commence avec Mme Augustine. Elle rejoint son atelier, vêtue comme tous les jours d’une robe des siècles passés. Cette jeune couturière confectionne des robes et des chapeaux tout droit sortis de l’histoire. Et quelle que soit votre tenue vestimentaire, pour découvrir toute l’âme de la ville, une étape obligatoire : le marché du samedi matin. Sur les étals, de la charcuterie typiquement tourangelle, du fromage de chèvre, des légumes du coin, etc. En toute saison, les ruelles lochoises vivent au rythme du marché. Et pour fêter les paniers bien remplis, les terrasses sont, elles aussi, incontournables. Notre rendez-vous insolite, c’est notre logement du week-end : le tribunal. Il a fallu 18 mois de travaux pour transformer le bâtiment. Comptez 104 euros en basse saison pour une nuit dans ce tribunal quatre étoiles. Pour terminer, il nous reste encore à découvrir toute l’histoire de la cité. TF1 | Reportage C. Madronet, P. Schély