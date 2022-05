Week-end à Londres, une ville très attachée à ses traditions

Une grande roue, les bus, les cabines téléphoniques, la vieille cloche... ce sont des décors que nous avons tous déjà vu. Pourtant, pour un week-end, Londres peut nous surprendre. On quitte le centre pour Shoreditch, le quartier alternatif. Là-bas, les façades de briques sont devenues des tableaux monumentaux. Les peintres sont des fantômes, ils ne se montrent pas et ils s'expriment peu. La Tamise jaunie doucement et la ville en ombres chinoises nous offre une nouvelle tentation. Il est impossible d'échapper aux effluves de houblon. Au bout d'une ruelle, on trouve le Pub, le Lamb & Flag. Pour ceux qui délaissent la peinte pour la couette, près d'Hyde Park, on déniche un hôtel extravagant et théâtral. Le prix est raisonnable pour le quartier, 80 euros la nuit. En 20 ans, les boutiques branchées et les demeures chics ont envahi les trottoirs de Portobello Road. Il y a pourtant là, un trésor immuable. C'est le plus vieux cinéma de la ville, créé en 1905. TF1 | Reportage Q. Fichet, M. Gatineau