Week-end à Lorient, une ville portuaire toujours tournée vers la mer

La mer a toujours joué un rôle important dans l'histoire de Lorient, aussi surnommé la ville aux cinq ports. D'abord, elle a été l'une des principales bases de sous-marins allemands pendant la guerre, puis elle est devenue le deuxième port de pêche de l'Hexagone. Et pour la visiter, il faut aussi se laisser porter par la mer et le vent. Pour cela, les bateaux à passagers sont le moyen idéal. Découvrez les bon plans et les incontournables pour un week-end dans cette ville portuaire bretonne. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 14/12/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 14 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.