Week-end à Lucerne, une ville magique

Prenez de hautes tours, de pittoresques ponts, un lac majestueux. Ajoutez-y des montagnes, des horloges, quelques notes de partitions suisses, et vous obtiendrez Lucerne. Découvrons les incontournables de cette cité médiévale. On commence avec l'un des symboles de la Suisse : le pont en bois de la Chapelle. Il est sur toutes les cartes postales. Il nous amène à la vieille ville. Ayez toujours des chaussures confortables pour arpenter les ruelles pavées de cette cité de place de fontaines et de clochers, et où les murs des maisons ont bien des choses à vous raconter. Autre incontournable : les remparts de 800 mètres de long. Pile à l'heure pour le bateau. À son bord, naviguons sur le lac des Quatre-Cantons et ses 35 kilomètres de rivière. Chaque année, en temps normal, trois millions de touristes viennent le visiter. En Suisse, il y a toujours un train qui vous attend. Embarquons ensuite dans le train Rigi pour monter en hauteur. Arrivés à destination, nous admirons la toile de fond des Alpes et ses 620 sommets qui font la légende du Rigi depuis le XIXe siècle. Et pour finir, on part à la conquête des bons plans et des insolites de Lucerne. TF1 | Reportage G. Charnay, Q. Russell