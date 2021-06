Week-end à Lucerne, une ville suisse au décor de rêve

Prenez de hautes tours, de pittoresques ponts, un lac majestueux ; ajoutez-y des montagnes, des horloges, quelques notes de partitions suisses, et vous obtiendrez Lucerne. Une ville que la baguette magique d’une fée semble avoir fait apparaître. On commence avec l’un des symboles de la Suisse : le Pont de la Chapelle, le plus vieux de toute l’Europe. Cela fait sept siècles qu’il résiste aux tempêtes, aux crépitements des flashs et aux pas des touristes. La traversée nous amène à la vieille ville. Ici, l’eau potable ne s’achète pas. Donc, ayez toujours un verre dans votre sac et des chaussures confortables pour affronter les ruelles pavées de cette cité de places, de fontaines, de clochers, et où les murs des maisons ont bien des choses à vous raconter. Après avoir cédé à l’appel du chocolat suisse, focus sur la vieille horloge de la ville, dont la particularité est de sonner une minute avant toutes les autres. Puis, cap sur le lac des Quatre-Cantons et les 35 km de Riviera. Enfin, avant de vous révéler le bon plan à Lucerne, on vous fait admirer la toile de fond des Alpes et ses 620 sommets qui font la légende du Rigi depuis le XIXe siècle.