Week-end à l'usine de Pessac : là où naissent les euros

La fabrication des euros est une histoire de chiffre et de béton. L'un des sites de La Monnaie de Paris se trouve à Pessac, près de Bordeaux. Cette usine blockhaus est un coffre-fort gigantesque, protégée par 65 000 tonnes de béton. D'où sortent discrètement nos pièces de monnaie, jusqu'à un milliard et demi de pièces écoulées chaque année. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 20/09/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 20 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.