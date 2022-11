Week-end à Lyon, une ville aux airs de l'Italie

Il y a 2 000 ans, les soldats romains la baptisèrent "Colline de lumières". Au confluent du Rhône et de la Saône, une métropole aux airs de Toscane qui, chaque matin, fait chanter ses façades colorées. Lors d’une balade en bateau, on peut admirer le quartier Saint-Jean, classé au patrimoine mondial de l’Unesco. Au sommet de la Sainte-Colline, à 300 mètres d’altitude : la plus belle des basiliques, financée par les habitants de Lyon au XIXe siècle. Notre guide nous fait passer sur les toits pour avoir l'occasion d'embrasser du regard toute la cité. À deux pas de la place des Terreaux, les muses de la danse et du chant nous invitent aux répétitions. Sous un immense dôme de verre, on découvre un studio de danse unique au monde. Pour seulement treize euros, plongez dans l’univers de l’architecte contemporain Jean Nouvel. Autre incontournable : le quartier bariolé de la Croix-Rousse, où l’on cultive l’art de vivre à la lyonnaise. La boule lyonnaise est née ici il y a 170 ans. Pour découvrir ce sport atypique, les boulodromes sont ouverts gratuitement tous les week-ends. Le temps de ce séjour, on vous fait également découvrir les bons plans et lieux ou patrimoines insolites de Lyon. TF1 | Reportage C. Blampain, B. Gereys