Week-end à Madrid, un musée à ciel ouvert

La Plaza Mayor est le cœur du vieux Madrid, c'est le point de départ de quasiment toutes les visites. Aujourd'hui, c'est un musée à ciel ouvert où des peintures de divinité hautes en couleur côtoient la statue en bronze du roi Philippe III. Madrid est indissociable de la couronne de l'Espagne. On peut observer gratuitement tous les mercredi et samedi à 11h la relève de la garde royale au palais de Madrid. Les gardes sont en uniforme de gala de couleur traditionnelle bleu, rouge et blanc. Si les Espagnols sont rois de quelque chose, c'est bien des tapas. La tradition de tapas remonte à plusieurs siècles. Pour les desserts, jusqu'à 10 000 personnes se bousculent chaque jour à la chocolaterie "San Gines" pour goûter à l'unique spécialité de la maison. Et visiblement, même les grands de ce monde en raffolent. L'établissement est ouvert 24h/24 et l'on peut s'y régaler pour seulement quatre euros. L'hôtel Oxygen nous propose de passer la nuit dans des petites capsules ambiance guerre des étoiles. Au petit matin, dans le poumon vert de Madrid, six euros pour un trois-quarts d'heure pour une balade sur l'eau. Et pour terminer le week-end, un passage à "Tablao Flamenco 1911". Paula Rodriguez a été élue meilleure danseuse du pays. Lorsqu'elle entre sur scène, on se tait, on regarde et on écoute. Le cœur de l'Espagne bat devant lui. TF1 | Reportage J. Garrel, H. Lévêque