Week-end à Majorque, la reine mère des Baléares

C'est la plus grande des quatre îles des Baléares. Entre des calanques à couper les souffle et des plages de sable chaud au milieu de la Méditerranée, Majorque est une escale paradisiaque où s'invitent douze millions de touristes chaque année. Pour bien débuter ce week-end, on vous emmène pour une petite visite culturelle en plein cœur de la Palma. Ancienne forteresse morte devenue palais royal catholique au XIVe siècle, Almudaina témoigne d'un passé mouvementé. Il est notamment constitué d'une Tours de l'espoir, la seule construite sans escaliers, mais aussi l'une des résidences d'été du roi d'Espagne. Tous les recoins de ce château abritent une histoire ou des légendes. Dans la Vallées des Oranges, au Nord-Ouest de l'île, se trouve un symbole de la région. Autrefois, la plupart des jeunes Européens recevaient un unique cadeau de Noël : une orange. Les agrumes sont arrivés il y a 600 ans dans les cales des bateaux arabes. Et depuis, les orangerais de Soller font la fortune de la vallée. Lac souterrain historique, lieu de pèlerinage, montgolfière... autant de découvertes et d'activités grisantes pour bien clôturer ce séjour à Majorque.