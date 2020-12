Week-end à Metz, une ville aux influences culinaires et culturelles multiples

La rivière de Moselle donne une partie de son charme à la ville de Metz. Grâce à son bateau vénitien, Roby offre aux touristes un premier coup d'œil atypique sur Metz. Avec sa pierre de jaumont qui lui donne sa couleur jaune, la cathédrale Saint-Étienne domine la ville depuis 800 ans avec plus de 6 000 mètres carrés de vitraux. Si autour de la cathédrale, les rues pavées sont étroites et sinueuses, le centre de Metz a d'autres richesses. Se promener dans le quartier impérial c'est se souvenir que la ville fut annexée par l'Allemagne à la fin du XIXe siècle. Metz possède de nombreux restaurants italiens authentiques. De nombreuses familles italiennes sont arrivées en Moselle dans les années 50. La tradition ouvrière du département permet aujourd'hui quelques activités uniques dans le pays. Quelle que soit la température extérieure, le Snowhall permet de glisser toute l'année depuis quinze ans. Installée sur une friche industrielle à proximité de Metz, cette piste de ski fait 620 mètres de long avec un dénivelé de 92 mètres. À moins de 30 kilomètres de la ville, on peut encore admirer les traces du glorieux passé industriel de la Moselle.