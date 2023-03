Week-end à Mézenc : le Grand Nord en Auvergne

Une vision du paysage à 360 degrés où que l'on soit, bienvenue dans le Mézenc, un plateau volcanique à cheval entre la Haute-Loire et l'Ardèche. L'hiver, c'est le paradis des amateurs de glisse. Quant aux touristes, ils viennent là pour chercher un grand bol d'air. Dans ce coin d'Auvergne aux allures de petit Canada, les habitants sont fiers de leur passé paysan. Vous ne rêvez pas, la ligne de crêtes face à vous, ce sont les alpes, le cadeau offert ici à tous les lève-tôt. C'est un soleil naissant et son arc-en-ciel de couleurs exceptionnelles, une façon de commencer la journée du bon pied. Sur le plateau du Mézenc, il y a un élément qui s'invite dans toutes les activités, c'est le vent. Chaque jour, les passionnés de snowkite comme de parapente investissent une immense pleine au pied du mont Chaulet. Le Mézenc est aussi un territoire propice à l'imagination. Certains hameaux ressemblent comme deux gouttes d'eau aux décors des aventures du célèbre Gaulois. Au village de Moudeyres (Haute-Loire), on s'attendrait presque à entendre le barde chanter. TF1 | Reportage N. Chiesa, T. Gathy