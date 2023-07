Week-end à Montélimar : tout en douceurs

On vous emmène dans le Sud pour voir la vie en mauve. Pour notre bon plan, survolons d’abord une forteresse du XIIe siècle qui domine la ville et lui a donné son nom : le château des Adhémar. Tracy Ducroz, médiatrice, nous raconte son histoire. Chez les Adhémar, c’était chambre à part, mais ce qui fera le bonheur des plus petits se trouve à l’intérieur. Entrée gratuite pour eux, et en prime, une vingtaine de jeux pour apprendre à manier l’épée, se prendre pour une princesse ou un roi et refaire la façade du château à leur guise. Pour nos incontournables, on change d’époque : en 1950. En plein dans les bouchons de la Nationale 7, on mange des nougats. Poussons la porte de la plus ancienne fabrique de nougats, qui en produit aujourd’hui 450 kg par jour. Depuis 1837, la même recette : le miel, les amandes, du sucre et des blancs d’œuf. Au parfum du nougat, on ajouterait bien celui de la lavande. Une productrice livre ses secrets de fabrication, et pour 45 euros, vous aidera à confectionner votre baume à base d’huile essentielle pour profiter chez vous de tous ses bienfaits. Il reste ensuite à choisir notre hébergement pour la nuit avant de partir à la découverte des insolites de Montélimar (Drôme). TF1 | Reportage G. Charnay, G. Russell