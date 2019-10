Week-end à Montpellier, une ville étudiante surnommée "la surdouée"

Montpellier abrite la plus ancienne faculté de médecine en exercice au monde. Depuis des siècles, les futurs médecins défendent leur thèse et prêtent le serment d'Hippocrate dans l'une des 5 000 pièces qui constituent ce conservatoire d'anatomie. Dans la ville, on trouve également des monuments du XIIIe siècle, des façades en pierre claire ainsi que des petites ruelles moyenâgeuses bouillonnantes et dynamiques. Enfin, découvrez les adresses et les bons plans pour un week-end mémorable à Montpellier. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 05/10/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 5 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.