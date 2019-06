Week-end à Moulins, là où Coco Chanel a passé ses jeunes années

A Moulins, tout est beau à voir. Les incontournables ne manquent pas dans la ville. C'est dans cette charmante commune que la célèbre créatrice de mode Gabrielle Chasnel, alias Coco Chanel, a passé ses jeunes années. Et c'était à l'ancienne Institution Notre-Dame, un lieu pour jeunes filles au début du XXème siècle, qu'elle a fait ses premiers pas. Découvrez son parcours en images, puis retrouvez les adresses et bons plans pour passer un week-end à Moulins. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 29/06/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 29 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.