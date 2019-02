Week-end à Munich, la capitale mondiale de la bière

Munich rappelle la fête de la bière mais aussi le FC Bayern voire même l'inspecteur Derrick. C'est également une ville charmante qui mélange une influence italienne à du gothique anglais et à un style prussien. Munich abrite des églises de toutes les formes et de toutes les tailles. Découvrez les adresses et les bons plans à ne pas manquer le temps d'un week-end dans cette ville allemande. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 16/02/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 16 février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.