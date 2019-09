Week-end à Nantes, une ville qui s'est totalement réinventée

La ville de Nantes, en Loire-Atlantique, est une destination qui s'est totalement réinventée. Son fort caractère et son identité attirent chaque année des milliers de nouveaux habitants. Cette destination est également un lieu de découverte. Les Machines de l’île font partie des innombrables attractions incontournables de Nantes. Le Grand Éléphant de cet espace est d'ailleurs presque devenu l'emblème de la ville. Tour d'horizon des adresses et des bons plans pour un week-end à Nantes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 28/09/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 28 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.