Week-end à Naples : à la découverte du meilleur de la ville

À Naples, personne n'est à l'abri d'un coup de foudre. Dans ses ruelles emmêlées, le decumanus permet de se repérer. Plusieurs autels qui représentent le sacré ainsi que le profane se trouvent un peu partout dans les quartiers. Naples est une ville mystique où les saints inspirent les artistes de street art. Découvrez en images les incontournables, les adresses et les bons plans pour y passer un week-end inoubliable. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 04/05/2019 présenté par Anne-Claire Coudray.