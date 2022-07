Week-end à Narbonne, la petite Florence du Languedoc

Au cœur de Narbonne (Aude), il y a un canal classé au patrimoine mondial de l'Unesco. Les allées sont bordées de platanes, comme une invitation à la flânerie. Pour commencer, on part pour une balade très apaisante sur le canal de la Robine pour découvrir la ville au fil de l'eau. Avec un bateau sans permis pour 18 euros la demi-heure, on peut notamment passer sous l'un des rares ponts habité de l'Hexagone. Un coup d'œil sur les berges et on aura envie de s'approcher davantage de ces monuments, des incontournables de la ville. On y trouve l'imposant Palais des Archevêques, à la fois résidence et forteresse, et la cathédrale du XIIIe siècle au style gothique, restée inachevée pour ne pas détruire les remparts. Il est impossible de rater les monuments médiévaux, mais il faut creuser pour découvrir la Narbonne romaine. De la ville romaine de 35 000 habitants, appelée Narbo Martius, il ne reste aujourd'hui que quelques vestiges. Sur ce site du Clos de la Lombarde, il faut imaginer tout un quartier résidentiel. TF1 | Reportage A. Erhel, L. Garcia