Week-end à Nicosie, la ville aux deux visages

Un week-end à Nicosie, c’est l’impression d’en passer un dans deux villes différentes. Au Sud, la partie grecque et ses maisons colorées, gardées par des chats, et au Nord, la partie turque, avec ses ruelles bordées de souks et ses étals de loukoums. Au milieu serpente la ligne de séparation appelée ligne verte, un "no man’s land" géré par les Casques bleus de l’ONU. Notre incontournable du Sud, c’est le quartier de Chrysaliniotissa. Anaïs Llobet est écrivaine. Elle nous montre l’endroit qui a inspiré son dernier roman. Ce qu’elle aime à Nicosie, c’est que l’histoire se rappelle à chaque coin de rue. Les ruines y cohabitent avec des lieux bien vivants. Direction ensuite la partie turque, en passant par le checkpoint, ouvert 24h/24. Frédéric Petitcolin est l’un des rares Français installés au Nord. On le retrouve dans un caravansérail. Avec ses commerces et ses cafés, c’est aujourd’hui le centre de la vieille ville et de ses petites rues où la tentation est partout. Après un petit apéritif, on alterne entre le Sud et le Nord pour connaître les bons plans, ainsi que les patrimoines et lieux insolites de Nicosie, cette ville aux deux visages. TF1 | Reportage D. Sitbon, A. Pocry