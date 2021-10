Week-end à Niort, l’une des villes moyennes les plus attractives de France

Il y a deux manières de repérer un Niortais. D’abord, il a forcément un cousin qui travaille à la MAIF, une tante à la MAAF ou sa mère à la Macif. En effet, Niort, c’est la capitale française des assurances. Mais surtout, il connaît la Brèche, un vaste jardin au centre de la ville. Tout le monde y a ses petites habitudes. Dans la principale rue piétonne, un animal rode depuis presque 30 ans. Un monstre qui a effrayé des générations de petits Niortais. D’après la légende, "un énorme dragon vient hanter la ville de Niort à la nuit tombée, dévorer les femmes et les enfants qui traînent encore à une heure tardive", selon Stéphanie Tézière, guide-conférencière. Un peu plus loin, on aperçoit Port Boinot, un lieu industriel aux mille vies. Après être devenu une friche pendant des années, le site est désormais branché. Pour passer la nuit, on a choisi un gîte ayant appartenu à l’illustre acteur Jean Richard alias commissaire Maigret. Un coin de silence ouvert à tous depuis un an. Et pour le déjeuner du lendemain, une adresse qui ne peut pas vous laisser insensible : La Roussille, avec le chef Richard Morin. Pour terminer ce séjour, on vous fait découvrir les lieux insolites de Niort.