Week-end à Noirmoutier, la destination d'automne idéale

Des marais salants à la navigation, l'île de Noirmoutier vit au rythme de la mer et de la terre. Ce qui en fait toute son authenticité. Direction le passage du Gois pour notre premier bon plan. Ici, les fonds marins sont très accessibles à marée basse. Pour huit euros par personne, Jean-Yves, Paul et Yaël nous accompagne pour tout nous apprendre de la pêche aux palourdes. La marée remonte, il faut maintenant quitter le passage du Gois pour éviter de rester piéger. Pendant que les coquillages dégorgent, nous retrouvons notre logement au milieu des pins de Noirmoutier. Pour une tente de cette taille, il faut compter 60 euros la nuit à cette saison. L'atout incontestable de ce logement, c'est la cuisine prête à l'emploi, parfaite pour cuire nos palourdes avec Jean-Yves. Il est temps de découvrir notre prochain incontournable. La marée est haute, allons jouer sur l'eau. C'est partie pour un cours de voile accompagné de Joël, notre moniteur. Des manœuvres aux nœuds, ce cours de navigation dure une demi-journée et vous coûtera 55 euros par personne. Après s'être bien échauffés, nous partons visiter les marais salants à vélo. Quels sont les lieux insolites de l'île ? TF1 | Reportage M. Monnier, X. Baumel