Week-end à Oléron : une balade iodée

Cernée par l'océan, parsemée de marais, et baignée de soleil, la deuxième plus grande île du pays reste sauvage et traditionnelle. La découverte des marais et du littoral d'Oléron revient à plonger dans l'une des histoires de l'île, l'incontournable ostréiculture. Sur la côte nord, Fort-Royer est un musée vivant de la culture ostréicole. Pour le bon plan, direction les marais. Le long des chenaux, on trouve un restaurant rustique et authentique. La patronne, ostréicultrice, accommode les produits du marais dans sa cuisine, comme la salicorne. Nous suivons le Routard à la découverte d'un lieu surprenant, la forêt des Saumonards, au nord de l'île, un havre de fraîcheur. À Saint-Trojan, vous pouvez vous plonger dans l'atmosphère belle époque, en logeant dans une villa du début du XXe siècle. Découvrir Oléron au lever du jour, quand le soleil vient éclairer les marais, c'est une manière insolite de se plonger en pleine nature. TF1 | Reportage E. Braem, C. Brousseau, C. Devaux