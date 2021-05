Week-end à Orléans, où l'on célèbre le 8 mai de l'an 1429

Jeanne d'Arc reste l'héroïne de la ville. On l'avait surnommée la Pucelle d'Orléans parce qu'elle n'avait que 17 ans lorsqu'elle l'avait libérée des mains des Anlgais, le 8 mai 1429. Les combats acharnés, en pleine guerre de Cent Ans, avaient duré dix jours. C'est ainsi que Jeanne d'Arc est devenue un personnage incontournable. Pour comprendre ce qu'elle représente depuis près de 600 ans, direction la cathédrale Sainte-Croix. Elle était venue y prier. Et dans la chapelle qui lui est consacrée, on la découvre en libératrice de la ville. L'histoire de cette jeune paysanne, qui avait pris la tête d'une armée, a traversé les siècles. La cathédrale Sainte-Croix est l'une des plus vastes du pays. Ses arcs-boutants soutiennent le monument et forment un élément essentiel de l'architecture gothique. Sous cette église se cachent des trésors, dont des sculptures. Mais Orléans est loin d'être figée dans l'histoire. Depuis 20 ans, elle a rajeuni son centre-ville et a restauré un millier de maisons. On y cultive une douceur de vivre et l'art de bien manger.