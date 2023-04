Week-end à Parme : il n’y a pas que le jambon !

La meilleure façon de découvrir la ville de Parme est de s'y promener à pied. Le centre n'est pas très étendu, mais les édifices tout autour évoquent un passé vraiment riche. Parme fut autrefois la capitale d'un petit duché. Il lui en reste un air d'un brin aristocratique jusque sur la place du Dôme. Au fil des siècles, le goût de Parme pour le raffinement ne s'est jamais démenti. C'est même devenu dans tous les domaines de la vie quotidienne un art de vivre. La charcuterie en général et le jambon de Parme en particulier, en sont un pur exemple. L'estomac bien calé, direction la Pilotta pour découvrir le palais emblématique de la ville. Le ticket d'entrée : douze euros pour deux jours. Le théâtre Farnèse, tout en bois, édifié dans les années 1610, était le théâtre de la cour des ducs de Parme et pouvait accueillir 5 000 spectateurs. L'opéra pour tous. Au théâtre Regio, le public peut assister à la répétition générale de chaque spectacle : cinq euros pour les moins de 30 ans et dix euros au-delà. À l'appel du cappuccino, le prendre chez Giacomo, c'est le coup de cœur assuré. TF1 | Reportage E. Tran, B. Lachat, B. Bedarida