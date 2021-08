Week-end à Penzance : à la découverte des Cornouailles

Elles sont un bout de terre à l'extrémité sud-ouest du Royaume-Uni. A quelques heures en ferry de l'Hexagone, les Cornouailles sont un comté britannique. Elles vivent au rythme de la mer et du tourisme. Découvrons Penzance, l'une de ses plus grandes stations balnéaires. C'est le dernier port britannique avant de se jeter dans l'immensité de l'océan Atlantique. Depuis des siècles, ici transitent plusieurs produits. Un transit aujourd'hui légal mais qui ne l'a pas toujours été. Auparavant, il se faisait à travers un tunnel en dessous du pub Admiral Benbow sur la Chapel Street, l'une des rues les plus historiques de la ville. Les Cornouailles ont une identité bien dissociable du reste du Royaume-Uni. La gastronomie en est la preuve. Ici, on mange un plat très typique, les pasties, un chausson à base de viande et de légumes que l'on consomme depuis des siècles. Passer un week-end en Cornouailles c'est vite s'extraire de la ville pour profiter des 697 km de routes. Et pour la touche insolite, Ian Henn récupère des camions et remorques pour les reconvertir en logement. Pour 54 euros la nuit, le confort est rudimentaire mais la nuit sera calme.