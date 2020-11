Week-end à Périgueux, un livre d'histoire à ciel ouvert

Notre week-end commence par un petit effort, sur le toit de la cathédrale Saint-Front de Périgueux. Déambuler au milieu des coupoles est désormais possible grâce à une passerelle aménagée spécialement pour les visites. L'édifice d'inspiration byzantine est étonnant. On ne s'attendrait pas vraiment à trouver une telle église au cœur de la Dordogne. À La Roque-Gageac, un coin méconnu du Périgord, une surprise nous attend. Bananiers, bougainvilliers, citronniers, palmiers... pendant des années, un habitant a rapporté des graines de ses voyages à travers le monde et les a planté un peu partout dans le village. Autres incontournables du Périgord, ses fameux châteaux et le parc animalier du Thot. Côté bons plans, rien de tel qu'une balade dans ses rues commerçantes et une visite à l'abbaye d'Échourgnac pour goûter au fromage de vache à la liqueur de noix du Périgord. Enfin, notre week-end s'achève à bord d'un engin insolite, la Swincar, pour une randonnée en pleine nature.