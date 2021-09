Week-end à Quiberon, une côte sauvage qui donne envie de profiter de la mer

Pour éviter de commencer le week-end dans les bouchons, laissons la voiture à Plouharnel pour rejoindre Quiberon en train. Il faudra compter 45 minutes de trajet. En période de vacances, la seule route pour rejoindre la presqu'île est constamment embouteillée. On appelle ainsi ce train le "Tire-Bouchon". Une fois descendu, il ne faut pas rater le rendez-vous incontournable du samedi : le marché. Le temps d'y prendre un déjeuner sur le pouce et direction la baie pour s'essayer au wing foil. Après avoir fait le plein d'iode, partons dans les terres ou plutôt dans les arbres où nous trouverons notre chambre. Un habitat insolite tout isolé en bois nous y attend. Mais avant la tombée de la nuit, direction les alignements de Carnac pour assister à un spectacle saisissant : 85 mégalithes sur 3 000 sont sous les projecteurs. Des couleurs qui emportent dans un doux rêve. Une fois le soleil levé, partons à la découverte de la côte sauvage. Des animations au grand air sont organisées pour connaître les petites espèces végétales du bord de mer, dont la criste marine. Et c'est face à la mer que notre week-end s'achève.