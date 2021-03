Week-end à Quimper, capitale de Cornouaille

Notre week-end commence au cœur de la capitale de Cornouaille, une ville d'art et d'histoire. Joyau de l'art gothique, la cathédrale Saint-Corentin domine la cité avec ses flèches. À l'intérieur de cet édifice qui a évolué au fil des siècles, on découvre sa particularité : la nef qui n'est pas alignée avec son cœur. Puis, place à la randonnée pour découvrir Quimper autrement. Ces visites sportives sont adaptées à tous les niveaux et peuvent aussi se faire en ski nordique. On a choisi de partir sur la boucle de treize. L'occasion pour nous de passer devant l'ancienne prison de Mesgloaguen où un illustre détenu avait séjourné. Il s'agit de Vidocq, qui s'était évadé de cet endroit en se déguisant en bonne sœur. Quelques escaliers plus loin, nous terminons la balade sur la Place au Beurre. Elle compte neuf crêperies et certaines sont encore ouvertes. À emporter ou à manger sur place, la crêpe est une fierté pour les Quimpérois. À dix kilomètres de la capitale de Cornouaille, à Plomelin, se trouve la Distillerie des Menhirs. Ici, on fabrique le whisky avec un ingrédient très étonnant : le blé noir.