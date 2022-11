Week-end à Rennes, la ville du pop rock

Parcourir les rues de la capitale bretonne, c’est partir à la rencontre de son histoire, de sa modernité et de son dynamisme. En métro, à vélo ou à pied, c’est une ville pleine de surprises qui attend les visiteurs. Le quartier Mail est un endroit en pleine mutation depuis ces dernières années. Symbole du renouveau du quartier, le Cap Mail, bâtiment imaginé par l’architecte Jean Nouvel, est un phare planté sur un ancien site industriel du XVIIe siècle. Depuis 20 ans, tout a changé sur les lieux. Autre héritage de la ville, la musique. Rennes compte une dizaine de disquaires indépendants. Le résultat d'une influence des festivals des Trans Musicales depuis 40 ans et d’artistes comme Etienne Daho, qui y a débuté. Bien connu des amateurs de musique, le magasin de Richard Dick, disquaire, compte plus de 13 000 CD et vinyles de tout style. "C’est effectivement une ville qui est bercée par la musique", commente-t-il. La visite de Rennes, c'est se perdre dans ses vieux quartiers, connaître sa culture et ses beaux paysages. TF1 | Reportage N. Hesse, S. Guerche