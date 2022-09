Week-end à Rodez, la capitale de l'Outre-noir

Entourée de verdures, avec ses édifices aux teintes rosées et ses nuances de noir, Rodez (Aveyron) est une ville pleine de contraste. Pour la découvrir, nous avons pris notre carnet et nos pinceaux et c'est parti pour un cours de dessin spécial carnet de voyage. Angélique Ruelle nous a donné rendez-vous au pied de la cathédrale. Symbole de la ville, c'est le bâtiment qu'elle peint le plus. Les murs sont fabriqués en grès rose, une pierre utilisée dans l'Est du pays comme à Strasbourg, mais très rare dans le Sud. Ces couleurs évoluent selon les couleurs du soleil. La mandarelle est née d'un constat. Rodez a une riche gastronomie, mais aucune spécialité sucrée. Avec l'objectif de créer un dessert avec des ingrédients 100% locaux, cinq pâtissiers de la ville se sont associés. . Après la pause gourmande, nous retrouvons Angélique dans les ruelles du centre médiéval. Elle souhaite nous montrer son lieu préféré, un ancien hôtel particulier qui a été transformé en musée. La cour a conservé ses voûtes, ses colonnes et ses fresques. TF1 | Reportage M. Chaize, P. Mislanghe, J.V. Fournis