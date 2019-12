Week-end à Saint-Jean-de-Luz, une ville où l'hiver a des allures d'été

Les journées ensoleillées sont idéales pour profiter du littoral basque le temps d'un week-end. À Saint-Jean-de-Luz, le centre-ville abrite les maisons typiques basques se démarquant par leurs couleurs blanche et rouge. Après une visite à la Maison Pariès, une chocolaterie existant depuis plus de 120 ans, place aux bons plans. Les espadrilles vendues à 17 euros sont parfaites pour les promenades sur la plage. Découvrez d'autres bons plans pour un week-end à Saint-Jean-de-Luz. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 28/12/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 28 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.