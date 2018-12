Cap sur Saint-Jean-de-Luz pour profiter du littoral basque et de ses beaux paysages. Dans cette partie du pays, l'hiver a des allures d'été. Sur la pointe de Sainte-Barbe, la vue est imprenable sur la mer et le centre-ville. Une visite de la Maison Pariès, un chocolatier qui existe depuis 120 ans, s'impose. Le fameux mouchou, un macaron qui fait la réputation de la ville, figure également parmi les incontournables. Découvrez d'autres bons plans pour un week-end à Saint-Jean-de-Luz. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 29/12/2018 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 29 décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.