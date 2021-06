Week-end à Saint-Nazaire, une ville aux mille visages

Escale incontournable, les Chantiers de l'Atlantique sont le berceau de la construction des plus gros paquebots du monde. Le "Normandie", le "France" ou encore le "Queen Mary 2" sont nés ici. Sur le quai, il se passe toujours quelque chose. Au coin d'une rue, nous rencontrons un autre géant : Tintin dans l'album des "Sept boules de cristal", à la recherche du professeur Tournesol. Le journaliste et le capitaine Haddock s'arrêtent à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique). La ville leur accorde plusieurs fresques. L'impressionnante base de sous-marins de la ville, construite pendant la Seconde Guerre mondiale pour abriter des bâtiments de guerre allemands, est notre insolite. En chiffres, ces infrastructures font plus de 300 mètres de long et 124 mètres de large. On a plus de huit mètres au-dessus de nos têtes et le toit fait environ dix mètres d'épaisseur. Une cathédrale de béton implantée en plein cœur de Saint-Nazaire, transformée au fil des ans en centre d'arts contemporains et en place touristique. Maintenant, partons à la découverte de la grande époque des traversées transatlantiques, de la cité médiévale de Guérande et de l'Océarium du Croisic.