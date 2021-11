Week-end à Salers, la perle du Cantal

Salers figure dans la liste des plus beaux villages de l'Hexagone depuis bientôt 40 ans. Avec ses maisons à tourelles, son beffroi et ses remparts, la cité médiévale s'est imposée comme l'un des joyaux du Cantal. Mais Salers, c'est aussi deux emblèmes pour un terroir : un fromage qui s'exporte à l'étranger et une vache présente partout dans les paysages vallonnés. Visiter Salers, c'est d'abord accepter de lever la tête. Marie-Laure Laporte guide les touristes chaque été à la découverte de sa cité. Selon elle, les toits harmonieux et parfaitement entretenus sont l'une des richesses cachées de la ville. Une escapade dans les rues pavées, c'est comme un voyage dans le temps, entre Moyen Âge et Renaissance. Et en flânant, vous pouvez tomber sur des pièces étonnantes. Dans le Cantal, si les vaches Salers ne sont pas encore sacrées, elles sont, en tout cas, vénérées. Si elles attirent autant l’œil où que l'on soit dans les vallées, c'est grâce aux agriculteurs qui prennent le temps de coiffer leur robe acajou. Mais qui dit vache salers dit lait, et qui dit lait dit fromage salers. Quelles sont ses particularités ?