Week-end à Salzbourg, une ville impériale

Visiter Salzbourg, c'est faire un saut dans le temps. Les palais médiévaux surplombent des maisons impériales le long du fleuve et dans la vieille ville piétonne. En nous promenons, un son ou plutôt une mélodie attire notre attention. C'est le carillon qui surplombe la résidence des archevêques. Le temps d'admirer le magnifique escalier de style baroque et son plafond sculpté, nous découvrons enfin le trésor. Ce mécanisme de 1 700 dons et son immense cylindre en laiton s'active trois fois par jour automatiquement pour faire sonner les 35 cloches. Près de 40 mélodies peuvent être jouées. La musique est omniprésente dans la ville et ce n'est pas un hasard. Nous découvrons l'une des résidences de l'artiste Mozart. Il s'agit d'un appartement bourgeois où il a vécu jusqu'à ses 17 ans. On y trouve ses tous premiers instruments, la partition originale du Requiem et un dessin qui serait la plus réaliste du compositeur. En effet, tout à Salzbourg nous rappelle Mozart. Des boutiques de souvenirs aux confiseries, avec ces chocolats à l'effigie du prodige souvent imité, mais jamais égalé. C'est dans un établissement qu'ils ont été créés en 1884 par Paul Fürst. Que découvrir d'autres à Salzbourg ? TF1 | Reportage L. Adda, C. Moutot