Week-end à Santander, au cœur d'une des plus belles baies de l'Espagne

C'est le joyau de l'Espagne verte. Là-bas, tout au Nord du pays, la chaleur des terres laisse place aux embruns de l'Atlantique et les plaines arides, un littoral couleur émeraude. Au siècle dernier, le roi Alfonso XIII ne s'y est pas trompé, c'est à Santander qu'il passe ses vacances d'été dans un palais incontournable. "Le palais de Magdalena a été offert en cadeau par la ville de Santander au roi d'Espagne", raconte Sara Ceballos, historienne et guide du palais. À l'intérieur du palais, il y a une salle de bal, puis celle du banquet, 50 couverts pouvaient y être dressés. Aujourd'hui, le palais accueille des réunions publiques ou privées, des mariages, et même des orchestres. Toutes les pièces peuvent se visiter sauf une, la chambre du roi. Pour se glisser dans les pas du souverain, il faut s'adonner à l'un de ses passe-temps favoris, prendre le large. Comme embarqué sur un bateau touristique peut vite coûter assez cher, alors le bon plan est de prendre un bateau-navette reliant le port de Santander au village voisin de l'autre côté de la baie. C'est 5,20 euros le ticket pour une petite heure sur l'eau l'aller-retour, le prix est imbattable. TF1 | Reportage J. Garrel, L. Caboche, A.F. Souchon