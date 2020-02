Week-end à Saragosse, la ville aux quatre cultures

De ses joyaux architecturaux à ses trésors gastronomiques arrosés d'un plongeon dans son aquarium, Saragosse se savoure saupoudrer d'une pincée d'histoire. Elle est surnommée la ville aux quatre cultures : Ibères, Romains, musulmane et chrétienne. La capitale reste également la première ville européenne à avoir importé des fèves de cacao. Découvrez en images les incontournables et les bons plans pour un week-end dans la ville espagnole. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 08/02/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 8 février 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.