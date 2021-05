Week-end à Sarajevo, une ville multiculturelle

Entre les élégants minarets et les clochers centenaires, au carrefour des cultures, Sarajevo donne rendez-vous avec l'histoire. La capitale bosnienne garde en effet une trace de tous ceux qui ont régné et se sont déchirés ici. Mais l'ancienne ville martyre a définitivement tourné la page de la guerre et ses habitants aussi. Pour découvrir les endroits emblématiques de la ville, nous mettons directement le cap sur les trois montagnes qui l'entourent. Rien que sur le chemin, nous pouvons admirer la vue imprenable qu'offre le téléphérique. D'ailleurs, ce moyen de transport, construit il y a 50 ans et détruit en 1992 pour être reconstruit à l'identique, est l'un des symboles de Sarajevo. Le centre historique, lui, est un incontournable. Si vous êtes de passage là, n'oubliez pas de boire à la fontaine publique vielle de deux siècles, un véritable monument. La journée découverte continue dans les ruelles pavées de Bascarsija où le dépaysement est total. Au XVe siècle, c'était le point central du commerce des Balkans.