Week-end à Sète, l'île singulière

Sète est une ville qui s'est construite autour de canaux. Cette bande de terre nichée entre la Méditerranée et l'étang de Thau vit au rythme de l'eau. Pour arriver à destination, il faut avant tout apprendre à ramer. Une fois arrivée à terre ferme, découvrez les adresses et les bons plans pour passer un week-end inoubliable dans cette ville façonnée par la migration des pêcheurs venus d'Italie.