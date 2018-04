Week-end à Sofia

Entre vertiges de l'époque soviétique et édifices religieux, Sofia est une ville qui n'a rien perdu de son charme. C'est pourtant la capitale la moins chère de l'Union européenne. Autre particularité, Sofia est la seule à être dotée de pistes de ski. De passage dans la capitale bulgare pour un week-end, découvrez les sites à ne pas louper. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 21/04/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 21 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.