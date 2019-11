Week-end à Strasbourg, une ville monde

À Strasbourg, toutes les nationalités se côtoient. En effet, les touristes viennent du monde entier pour photographier sous toutes les coutures les plus anciennes cathédrales gothiques du monde. D'autres endroits rendent cette capitale alsacienne particulière. Rien de mieux que la voie fluviale pour les apprécier. Découvrez en images les bons plans et les incontournables pour passer un week-end à Strasbourg. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 16/11/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 16 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.