Week-end à Syracuse, la ville de la "dolce vita"

La ville de Syracuse est une cité sicilienne qui se situe en Italie. Elle est connue pour ses légendes, ses ruines et sa "dolce vita" ou douceur de vivre. La Piazza del Duomo et l'Oreille de Denys figurent parmi les incontournables de la ville. Découvrez également les bons plans pour un week-end dans cette ville italienne.