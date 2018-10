Week-end à Syracuse

Le temps d'un week-end, partez à la découverte de Syracuse, une destination qui vous plonge dans l'histoire et ses légendes. Des ruines romaines, aux palais baroques en passant par les rues médiévales, Syracuse offre une liste infinie de lieux incontournables à visiter en famille, à deux ou entre amis. Outre les monuments historiques, le marché de la ville vous propose de déguster la richesse des saveurs locales. Découvrez en images le reste des bons plans pour un séjour dans la ville italienne. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 13/10/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 13 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.