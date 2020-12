Week-end à Tallinn, une cité médiévale préservée

Notre voyage commence dans le cœur historique de Tallinn. Avec ses rues ornées de pavés, ici, vous allez marcher. D'ailleurs, tout se fait à pied. Et tant mieux puisque dans cette cité médiévale extrêmement bien conservée, il y a toujours quelque chose à découvrir au détour d'une ruelle. Mais avant de nous y perdre, faisons une escale insolite. A dix minutes au nord de la ville se trouve une plage en plein hiver où on nage à la mode estonienne. Nager dans la mer baltique à zéro degré est un sport national. Ici, tous les niveaux et tous les âges sont les bienvenus. Pour vous aider à plonger, ce petit centre de natation a tout prévu. De retour en ville, place aux bons plans. Louer un appartement plutôt qu'un hôtel en fait partie. Cela permet d'avoir beaucoup plus d'espace pour bien moins cher. Deux chambres et deux salles de bain coûtent 45 euros par personne. Et cerise sur le gâteau, environ 20% des appartements que l'on peut louer à Tallinn disposent d'un sauna privé à l'intérieur. Découvrez les autres bons plans ainsi que les incontournables pour un week-end dans cette cité médiévale.